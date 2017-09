Selbst wenn es kommende Woche dann reibungslos mit den Nebenklage-Plädoyers weitergehen sollte: Deren Schlussvorträge würden einige Zeit in Anspruch nehmen, sagt die Nebenklage-Anwältin Doris Dierbach, sodass ein Prozessende immer noch in weiter Ferne liege. "Die Nebenklage-Vertreter haben sich abgesprochen. Es ist so, dass wir da in der Tat in einzelnen Komplexen natürlich Stellung nehmen werden. Auch das wird natürlich eine Weile dauern. Also ich rechne damit, dass die Plädoyers der Nebenklage einen bis anderthalb Monate in Anspruch nehmen werden." Sollte Dierbach Recht behalten, dann wird es dieses Jahr nichts mehr mit dem Urteil.