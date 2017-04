Die Sonne brennt ungewöhnlich heiß für einen Frühlingstag. Im grünen Klassenzimmer, wie sich der Seminarraum im Europa-Rosarium nennt, sind alle Fenster mit Lamellen verhangen. Eine leichte Brise weht von draußen in den voll besetzen Raum. Thomas Hawel, Diplomingenieur für Gartenbau und Leiter des Rosariums, hält den theoretischen Teil des Seminars kurz. Die Teilnehmer dängt es nach draußen. Sie sollen mit einer typischen Beetrose, der Floribunda anfangen.

Nach der Winterruhe reicht die Beetrose den Umstehenden etwa bis zum Knie. Eigentlich sieht die Pflanze schon gut entwickelt aus: satte grüne Blätter, dichter Wuchs. Aber Rosariums-Leiter Thomas Hawel gefällt sie so nicht. Der Trieb sei beschädigt und staksig, da werde nicht viel übrig bleiben, meint Hawel.

Da setze ich die Schere so dicht wie möglich an und nehme den Trieb weg. Der ist mir zu dünn. Den nehme ich ganz weg, von unten kommt dann wieder mehrjähriges Holz.

Von der Rose sind, neben der Veredlungsstelle am Boden, nur noch drei kurze Stängel zu sehen. Die Seminarteilnehmer sind entsetzt. Ob die Rosen nicht trotzdem geblüht hätten, wollen sie wissen. Das hätten sie, weiß Thomas Hawel, jedoch wären die Pflanzen irgendwann vergreist. "Ein starker Schnitt bedingt auch immer ein starkes Wachstum. Hier sind überall schlafende Augen, die kommen jetzt wieder." Im Juni, verspricht er, blühten an genau der Stelle die Rosen.

Rosariums-Leiter Thomas Hawel zeigt, wie die Schere richtig angesetzt wird. Bildrechte: Maren Beddies / MDR

Der Zweifel wird sich den ganzen Vormittag unter den Hobby-Gärtnern halten. Doch rund 8.500 Pflanzen müssen in kurzer Zeit in Form gebracht werden. Die Arbeit beginnt im Rosarium im März. Für private Gärten rät Hawel, sich an die Forsythienblüte zu halten. Wenn sie sich zeigt und das Wetter bedeckt ist, wäre der richtige Zeitpunkt für den Frühjahrsschnitt. Jetzt sei die Hauptrosenschnitt-Saison. Bei den häufiger blühenden Rosen werden die Blüten noch einmal ausgeschnitten. "Es gibt eine Grundregel beim Sommerschnitt. Man schneidet das Verblühte bis zum ersten vollständig entwickelten Blatt zurück."