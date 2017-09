Mehrere Einzelhandelsunternehmen in Deutschland werden erpresst. Wie die Polizei in Konstanz mitteilte, droht ein Unbekannter, Lebensmittel zu vergiften.



Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa hat der Täter bereits in mehreren Lebensmittelgeschäften in Friedrichshafen am Bodensee verdächtige Produkte deponiert. Sie könnten eine tödliche Menge Gift enthalten.

Möglicherweise Babynahrung betroffen

Die "Bild"-Zeitung berichtet, bei den vergifteten Produkten handele es sich um Babynahrung. Der Täter hat demnach die vergifteten Gläser am Samstagabend in die Märkte geschleust und dann die Drohungen verschickt.



Die Polizei habe sofort reagiert, und in allen betroffenen Geschäften die Babynahrung aus den Regalen geräumt. Laut "Bild" fordert der Erpresser zehn Millionen Euro. Drohbriefe seien unter anderem bei Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Edeka, Norma und Rewe eingegangen.

Polizei: Bundesweit bedeutender Erpressungsfall

Die Polizei in Konstanz sprach von einem bundesweit bedeutsamen Erpressungsfall. Nach ihren Angaben gibt es Fotos von einem unbekannten Mann, der in einem der betroffenen Märkte in Friedrichshafen Waren ablegt.



Einzelheiten zu den möglichen vergifteten Produkten und zur geforderten Summe nannte sie aber nicht. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft will die Polizei um 12 Uhr eine Pressekonferenz geben.