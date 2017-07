Busunglück auf A9 Ersatzfahrer rettete viele Menschen aus brennendem Bus

Bei dem verheerenden Busunglück mit 18 Toten auf der Autobahn 9 in Oberfranken hat der Ersatzfahrer offenbar verhindert, dass noch mehr Menschen ums Leben gekommen sind. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, hatte der 43-Jährige nach dem Unfall geistesgegenwärtig alle Türen des Fahrzeugs geöffnet und vielen Fahrgästen aus dem brennenden Bus geholfen.

Der Reisebus aus dem sächsischen Löbau war am Montag vor einer Woche auf der A9 bei Münchberg im Landkreis Hof in einem Stauende auf einen Lkw-Anhänger aufgefahren und anschließend in Brand geraten. 18 Menschen, darunter auch der Busfahrer, starben in den Flammen. 30 Businsassen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die meisten Verletzten konnten mittlerweile das Krankenhaus wieder verlassen. Sechs Fahrgäste werden noch in Kliniken behandelt, vier von ihnen liegen auf Intensivstation. Ihr Zustand gilt aber als stabil.