Einen Monat nach dem schweren Busunglück auf der A9 mit 18 Toten haben Staatsanwaltschaft und Polizei bekanntgebeben, dass eine Unachtsamkeit oder verzögerte Reaktion des Busfahrers zum Unfall geführt hat. Es habe deshalb eine massive Kollision mit dem davorfahrenden Lkw gegeben. In der Folge seien Batterien im vorderen Teil des Busses in einen Zusatztank gedrückt worden, was zu einer Explosion und damit zum Brand geführt habe. Die Flammen hätten sich schnell ausbreiten können, weil der Bus an einer Seite aufgerissen gewesen sei. Der am Unfall beteiligte Lkw wies den Angaben zufolge keinen technischen Defekt auf, die Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers wurden eingehalten. Gegen das Busunternehmen würden keine Ermittlungen eingeleitet.

Der Reisebus aus Löbau in Sachsen war am Morgen des 3. Juli auf der Autobahn nahe Münchberg in Oberfranken auf einen Anhänger eines Sattelzugs aufgefahren und komplett ausgebrannt. In dem Bus hatten sich zwei Fahrer und ihre Fahrgäste befunden. Die Reisenden kamen vor allem aus Sachsen und Brandenburg. Gemeinsam waren sie auf dem Weg zum Gardasee in Norditalien gewesen.



Als die Rettungskräfte zehn Minuten nach dem Unfall am Unglücksort eintrafen, stand der Bus bereits komplett in Flammen. Der zweite Fahrer hatte direkt nach dem Unfall alle Türen geöffnet und mehreren Passagieren aus dem brennenden Bus geholfen. Bei dem Unglück starben 18 Menschen, darunter einer der Busfahrer, 30 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Bis auf zwei Betroffene sind alle Verletzten bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden.