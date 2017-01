Autofahrer und natürlich auch Fußgänger müssen umdenken: Erstmals in diesem Winter hat es flächendeckend in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen geschneit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig liegen in allen drei Bundesländern zu Beginn der ersten Arbeitswoche des neuen Jahres durchschnittlich etwa zwei Zentimeter Schnee. Während es im Thüringer Wald mit acht Grad Minus am kältesten sei, liege die Temperatur anderswo meist um die Null Grad.