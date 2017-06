Hardy Dembny ist darauf spezialisiert Bäume unter Laborbedingungen zu vermehren. Die kleine Esche neben ihm war letzten Sommer noch nicht viel mehr als eine Knospe. Bildrechte: MDR/Ludwig Bundscherer

Diese Bäume müssen also ein Gen haben, das sie immun macht. Die Förster haben den Plan gefasst, diese Eschen gezielt zu vermehren. Und so beginnt die Zukunftshoffnung in einem Baumlabor im Unstrut-Hainich-Kreis. Hunderte kleiner Plastikschalen stehen hier in den Regalen von Biologe Hardy Dembny. Unter künstlichem Licht und mit Temperaturregler kultiviert er die immunen Eschen: "Hier sollten normalerweise jetzt, so nach vier Wochen, schon Wurzeln zu sehen sein. Und das passiert an der Stelle leider nicht so, wie wir uns das vorstellen."