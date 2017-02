Der Europäische Gerichtshof will am Donnerstag im Prozess um mangelhafte Brustimplantate eine Entscheidung fällen. Darin geht es um die Frage, ob Prüfstellen wie der TÜV generell von Patienten haftbar gemacht werden können und welche konkreten Pflichten sie bei der Überwachung von Medizinprodukten haben.

Im konkreten Fall hatte eine Frau den TÜV Rheinland auf 40.000 Euro Schmerzensgeld verklagt. Der TÜV Rheinland hatte Silikonimplantate der französischen Herstellers Poly Implant Prothèse (PIP) zertifiziert und die Qualitätssicherung überwacht. Nach eigenen Angaben hatte der TÜV aber nie Hinweise darauf gefunden, dass PIP über Jahre minderwertiges Silikon in die Kissen füllte.

Der TÜV Rheinland sieht sich selbst als Opfer. PIP habe ihn im großen Stil betrogen, heißt es in einer Stellungnahme. PIP hätte Unterlagen verschleiert, in den es um die Herstellung der Implantate ging. Bei den Überwachungsmaßnahmen habe man sich jedoch stets an die gesetzlichen Bestimmungen gehalten.