Fünf Blindgänger werden auf einem Baugelände in Hannover vermutet. Für deren Entschärfung ist die bisher zweitgrößte Evakuierungsaktionen in Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkriegs angelaufen. Bewohner von sieben Alten- und Pflegeheimen werden bereits seit Freitag vorübergehend in andere Einrichtungen gebracht. Am Sonntag müssen dann rund 50.000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen.