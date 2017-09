Nach Bombenfund Evakuierung in Frankfurt läuft an

In Frankfurt hat einen Tag vor der Entschärfung einer tonnenschweren Luftmine die größte Evakuierung der Nachkriegszeit begonnen. Wie Polizei und Feuerwehr berichteten, wurden Patienten aus zwei Krankenhäusern verlegt. Den Angaben zufolge gab es bislang keine Probleme. Bereits am Freitag waren Babys einer Frühchen-Station in Sicherheit gebracht worden. Außer den beiden Krankenhäusern müssen noch zehn Seniorenheime geräumt werden.

Der 1,8 Tonnen schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war am Dienstag bei Bauarbeiten im Frankfurter Westend entdeckt worden. Sie soll am Sonntag unschädlich gemacht werden. Dafür hat die Stadt um den Fundort einen Sperrbezirk von 1,5 Kilometern eingerichtet. Sonntagfrüh müssen dann mehr als 60.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Damit Kriminelle das nicht ausnutzen können, will die Polizei mit mehr Kräften als sonst in den betroffenen Stadtteilen unterwegs sein. Die Sprengstoff-Experten gehen davon aus, dass allein die Entschärfung vier Stunden in Anspruch nimmt. Die Anwohner werden voraussichtlich erst gegen 20 Uhr in ihre Häuser zurückkehren dürfen.