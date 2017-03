Die Idee zur Kondom-Aktion kam von der evangelischen Jugendkirche in Düsseldorf und anderen Städten. Es sollte ein provokanter Werbebeitrag für das Reformationsjubiläum werden. Demnach waren mehrere Tausend Luther-Kondome produziert worden, die mit Sprüchen des Reformators geschmückt waren. So konnte man lesen: "Hier stehe ich und kann nicht anders" oder "Für Huren und Heilige". Um den Bezug zu dem Historischen nicht ganz zu verlieren, hatten die Jugendlichen eine Homepage eingerichtet, die die Einordnung der Luther-Sätze liefern sollte.

Doch bei aller Umsicht, die Aktion kam in bei der Kirchenleitung nicht gut an, löste sogar eine Welle der Empörung aus. Die Sprüche seine sexistisch, hieß es zur Begründung. Landesjugendpfarrerin Simone Enthöfer erklärte in einer offiziellen Distanzierung, die Würde von Männern, Frauen, Mädchen und Jungen werde damit gleichermaßen verletzt.