Bei einer Konzerthalle in Manchester hat es am späten Abend Augenzeugen zufolge Explosionen gegeben. Die Polizei sprach von mehreren Toten und Verletzten. Sie forderte die Menschen via Twitter auf, die Gegend zu meiden. Medienberichten zufolge waren nach mindestens einem lauten Knall Menschen in Panik und mit Tränen in den Augen aus der Halle geflohen. In der Arena hatte die US-Schauspielerin und Sängerin Ariana Grande ein Konzert gegeben.