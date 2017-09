In einem der größten Munitionslager der Ukraine nahe Vinnitsa ist ein Brand ausgebrochen und hat mehrere große Explosionen ausgelöst. Wie der Zivilschutz des Landes mitteilte, wurde ein Mensch verletzt.



In der Umgebung seien mehrere Dörfer evakuiert worden. Rund 24.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Der Luftraum über der Region wurde gesperrt, ebenso eine Hauptstraße. Der Zugverkehr nach Kiew musste zeitweise eingestellt werden.

Ministerpräsident macht "externe Faktoren" verantwortlich

Nach Angaben der ukrainischen Polizei war das Feuer am Dienstagabend in dem Militärdepot ausgebrochen. Daraufhin seien zahlreiche Artillerie-Granaten explodiert. Das Lager liegt rund 200 Kilometer westlich der Hauptstadt Kiew. Es beherbergt rund 188.000 Tonnen Munition.



Die ukrainische Regierung erklärte am Mittwochmorgen, das Feuer sei inzwischen unter Kontrolle. Ministerpräsident Wladimir Groisman war noch in der Nacht nach Vinnitsa gekommen, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen. Er sagte: "Wir werden unser Bestes geben, um die Folgen des Unfalls kleinzuhalten." Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert in mit den Worten, dass "externe Faktoren" für den Brand und die Explosionen verantwortlich waren.

Erst im März Explosion in Waffendepot

In den vergangenen Monaten waren in der Ukraine mehrfach Munitionslager explodiert. Im März hatte ein Brand in einem Waffendepot in der Stadt Balaklija im Osten des Landes zu tagelangen Explosionen geführt.



Mehrere Menschen kamen ums Leben. Tausende mussten in Sicherheit gebracht werden. Das Depot in Balaklija liegt rund 100 Kilometer von den Gebieten entfernt, die von den pro-russischen Aufständischen kontrolliert werden.