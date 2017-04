Facebook will stärker gegen Falschmeldungen vorgehen und plant deshalb, auch verdächtige Nutzerkonten zu schließen. Das kündigte Managerin Shabnam Shaik an. In einem Blog schrieb sie: "Wenn Menschen auf Facebook wie im realen Leben auftreten, handeln sie verantwortungsbewusst". Bei gefälschten Nutzerkonten sei dies nicht der Fall. Diese stünden mit Spam-Nachrichten in Verbindung.

Betreiber verdächtiger Konten müssen Identität bestätigen

Shaik kündigte an, dass verdächtige Konten gesperrt werden. Ihre Betreiber würden aufgefordert, ihre Identität zu bestätigen. Facebook hofft, so Betrüger zu erkennen, weil diese für gewöhnlich ihre Identität nicht preisgeben würden. Als Beispiel führte der Konzern Frankreich an. Hier sei man auf diese Weise bereits gegen 30.000 mögliche Fake-Konten vorgegangen.



Facebook hatte nach dem US-Präsidentschaftswahlkampf angekündigt, verstärkt gegen Spam, Falschinformationen und andere irreführende Inhalt vorgehen zu wollen. Diese würden oft von falschen Accounts verbreitet. Laut Shaik ist das soziale Netzwerk damit bereits vorangekommen. Falsche Nutzerkonten würden nicht durch Überprüfung der Inhalte, sondern durch Muster in ihren Aktivitäten erkannt.

"Tipps zum Erkennen von Falschmeldungen"

Gleichzeitig startete Facebook eine Anzeigenkampagne über Fake-News. In mehreren deutschen und französischen Zeitungen erschienen am Donnerstag ganzseitige Anzeigen mit "Tipps zum Erkennen von Falschmeldungen". In Zusammenarbeit mit klicksafe.de, dem Recherchezentrum Correctiv, der Initiative "Deutschland sicher im Netz" und der Stiftung Digitale Chancen veröffentlichte Facebook zehn Ratschläge.



So erfahren Facebook-Nutzer unter "Lies Überschriften kritisch" oder "Sieh dir andere Berichte an", wie sie den Wahrheitsgehalt von Facebook-Postings feststellen können. Unter "Überprüfe die Beweise" ist zum Beispiel zu lesen: "Sieh dir die Quellen des Autors genau an. Mangelnde Beweise oder der Verweis auf ungenannte Experten können ein Hinweis auf eine Falschmeldung sein."



Facebook weist zudem auf Unterschiede zwischen Fake-News und Parodien hin. Das soziale Netzwerk war in der Vergangenheit wiederholt kritisiert worden, weil Beiträge von satirischen Seiten gelöscht wurden.