Das verbirgt sich hinter dem Recherchezentrum Correctiv Das Recherchezentrum Correctiv ist ein Verbund von Investigativ-Journalisten, der in Form einer gemeinnützigen GmbH geführt wird. Gegründet wurde Correctiv im Juni 2014. Basierend auf den Erfahrungen in der Medienkrise streben die Macher eine Ergänzung zum klassischen öffentlich-rechtlichen und zum anzeigenfinanzierten Journalismus an.



Das Besondere: Correctiv finanziert sich ausschließlich über Spenden und Zuwendungen von Stiftungen. Jeder kann Unterstützer werden. Correctiv behält sich aber vor, Geld von Spendern abzulehnen, mit deren ethischen Grundsätzen die Redaktion nicht einverstanden ist. Im Redaktionsstatut ist festgeschrieben, dass der Name von Zuwendern bei Beiträgen über 1.000 Euro offengelegt wird.



Correctiv gibt als Selbstverständnis an, unabhängig, gemeinnützig, investigativ und der Gesellschaft verpflichtet zu arbeiten. Die Redaktion nimmt einen Bildungsauftrag für sich in Anspruch. Basis der Arbeit von Correctiv ist die Überzeugung , dass Recherche-Journalismus in einer Demokratie sytemrelevat ist.