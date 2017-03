Man kann Renate Künast nicht vorwerfen, dass sie es nicht versucht hätte. Seit zwei Jahren will sie Facebook in Berlin besuchen - so wie sie es bei Fabriken, Bauernhöfen oder anderen Unternehmen auch macht. Schließlich ist die Grünen-Politikerin früher Verbraucherschutzministerin gewesen und sitzt heute dem Bundestagsausschuss für Recht und Verbraucherschutz vor. Künast sagt: "Ich habe persönlich in Mails und Gesprächen gefragt. Ergebnis: Ich darf nie hin. Vor einigen Woche habe ich wieder an die deutsche Vertreterin geschrieben. Aber nö, ich darf nicht."