Einen Tag nach dem Angriff mit einer Kettensäge im schweizerischen Schaffhausen hat die Polizei den mutmaßlichen Täter nach eigenen Angaben gefasst. Wie die Schweizer Polizei mitteilte, wurde der Mann in Thalwil im Kanton Zürich festgenommen - rund 60 Kilometer vom Tatort entfernt.

Einzelheiten zur Festnahme nannte die Polizei nicht. Sie kündigte für Mittwochvormittag eine Pressekonferenz an.

Der Schweizer war am Montagvormittag in Schaffhausen im Büro einer Krankenkasse zwei Mitarbeiter mit einer Kettensäge verletzt. Einer der Betroffenen wird weiter im Krankenhaus behandelt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.



Zwei Kunden der Krankenkasse erlitten einen Schock. Eine weitere Person wurde nach Informationen der Schweizer Nachrichtenagentur sda "im Zuge der polizeilichen Maßnahmen" verletzt.