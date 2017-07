Auch der Fahrer des in Oberfranken verunglückten Busses soll vor seinem Tod noch Insassen gerettet haben. Nach Angaben des Busunternehmens haben das überlebende Insassen ausgesagt.

Danach soll der 55-Jährige geholfen haben, dass Reisende aus dem vorderen Busabschnitt das Fahrzeug noch verlassen konnten. Drei Reisende hätten ausgesagt, dass der nach dem Unfall zunächst wohl kurz bewusstlose Fahrer selbst vom Fahrersitz aufgestanden sei. Aus einer Platzwunde am Kopf blutend habe er Reisenden aus dem Bus geholfen. Dann sei er im Mittelgang vermutlich wegen einer Rauchgasvergiftung zusammengebrochen und dort ums Leben gekommen.



Die Polizei in Oberfranken konnte die Angaben zunächst nicht bestätigen. Sprecher Peter Müller sagte dem MDR, die Ermittlungen dazu liefen noch. Am Montag hatten Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass der überlebende Ersatzfahrer viele Insassen gerettet hatte. Er habe geistesgegenwärtig die Türen geöffnet und ihnen hinaus geholfen.