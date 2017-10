Der Bahnsteig im Leipziger Citytunnel ist voll. Und früh morgens hofft jeder der Reisenden noch einen Platz in der S-Bahn zu bekommen oder zumindest noch hinein zu passen. Eine Katastrophe, so beschreibt es die Pendlerin Susanne Sachse beim Einsteigen in die S3: "Wenn man den Berufsverkehr erwischt zwischen Leipzig und Halle das ist kein Spaß, weil das rappelvoll ist, ich stehe hier mit meinem Gepäck, hab einen Koffer, eine große Tasche, eine Handtasche, fertig vom Arbeitsalltag", erzählt sie. "Und muss dann im Gang stehen. Wenn ich Pech hab, muss ich mich am Tisch festhalten, weil es noch nicht mal oben Schlaufen gibt."