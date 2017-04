Die gute Nachricht zuerst. Es gibt einen langfristig positiven Trend: die Anzahl Verkehrsunfälle sinkt bundesweit. Und dieser Trend zeigt sich auch in der Statistik der Polizei Leipzig. Rund 15.500 Unfälle zählte die Polizei 2001. 15 Jahre später - 2016 rund 13.700. Kapp 2.000 weniger also, bei zuletzt rasant ansteigenden Einwohnerzahlen und damit auch Verkehrsteilnehmern aller Art. Uwe Berger, Leiter Verkehrsunfalldienst Polizei Leipzig: "Der Hauptunfallverursacher ist der Pkw-Fahrer. Ganz einfach auch weil der Pkw-Verkehr statistisch gesehen höher ist."

Insgesamt werden die Unfälle zwar weniger, die Zusammenstöße zwischen Rad- und Autofahrern werden aber mehr und sind auf etwa zehn Prozent angestiegen. "Meine persönliche Feststellung ist, dass bei Verkehrsunfällen zwischen Pkw und Radfahrern, die Radfahrer die Verkehrsregeln am wenigsten kennen. Das führt natürlich zu Gefahrensituationen und das führt auch zu Verkehrsunfällen", so Berger.

Ebenfalls ist die Zahl der Fahrerfluchten in den letzten zehn Jahren bundesweit und auch in Leipzig angestiegen von rund 20 Prozent auf 30 Prozent. Dabei erfasst die Polizei in ihren Statistiken nicht, welcher Verkehrsteilnehmer sich aus dem Staub gemacht hat. Berger: "In den Fällen wo Radfahrer und Fussgänger oder Radfahrer und Pkw-Fahrer involviert sind, hat man es vielleicht eher, dass der Radfahrer die Unfallstelle verlässt - in vielen Punkten natürlich auch aus Unkenntnis."