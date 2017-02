Soldaten der Bundeswehr sind in Litauen Ziel einer Lügenkampagne geworden. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin bestätigte einen entsprechenden Bericht des "Spiegel". Details zu den möglichen Urhebern der Fake News nannte das Verteidigungsministerium allerdings nicht.

Unbekannte hatten durch Emails an Politiker und Medien das Gerücht gestreut, Bundeswehrsoldaten hätten in der litauischen Stadt Jonava eine Minderjährige vergewaltigt.

Die litauische Regierung stellte klar, dass es einen solchen Vorfall nicht gab. Ein Nato-Diplomat sprach laut "Spiegel"-Bericht von einer erneuten Provokation der Russen, die gegen die temporäre Truppenstationierung an der Ostgrenze des Militärbündnisses protestieren. Die Polizei in Litauen leitete eine Untersuchung wegen bewusst falscher Angaben ein.

Die Bundeswehr führt in Litauen ein Nato-Bataillon zur Abschreckung Russlands an. Insgesamt sollen 1.000 Soldaten dort stationiert werden, 450 von der Bundeswehr. Anfang Februar war das erste deutsche Truppenkontingent verlegt worden. Grund ist, dass das Nato-Mitglied Litauen wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine um die eigene Sicherheit besorgt ist.