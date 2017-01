In keinem anderen Land Europas sind Süßwaren so preiswert wie in Deutschland. Das ergab eine Studie des Marktforschungsinstituts Nielsen. Die Experten haben in 20 europäischen Ländern jeweils 16 gleiche Süßigkeiten gekauft. Das Ergebnis: In Deutschland zahlten sie an der Supermarktkasse etwa 21 Euro. Am teuersten wird es in Norwegen. Dort wurden etwa 50 Euro fällig und damit zweieinhalb Mal so viel wie in Deutschland.