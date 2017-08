Faktencheck So ist die Ausbildung von Heilpraktikern geregelt

Das Heilpraktikergesetz stammt aus dem Jahr 1939 und gilt noch heute. Darin ist zu lesen: Wer die Heilkunde, ohne als Arzt bestallt zu sein, ausüben will, bedarf dazu der Erlaubnis. Eine Ausbildung ist also kein Muss. Wer aber als Heilpraktiker arbeiten will, muss eine Prüfung beim Gesundheitsamt ablegen.