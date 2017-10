Faktencheck Der Kartoffelkäfer-Krieg

Völlig verrückt war die These, dass Kartoffelkäfer aus Flugzeugen geworfen werden, aber nicht. 1943 hätten die Nazis tatsächlich entsprechende Versuche über der Pfalz durchgeführt, sagt Jürgen Knauss, Leiter des Deutschen Landwirtschaftsmuseums in Schloss Blankenhain. Ziel sei es gewesen zu testen, ob die Käfer den Abwurf überstehen und sie dann als Schädlinge auf der Kartoffelpflanze eingesetzt werden könnten. Der Test sei nicht fehlgeschlagen, sondern habe sogar funktioniert. Die Kartoffelkäfer hätten überlebt. So wollte man 1944 die Kartoffelernte in England beeinflussen. Diese Pläne wurden aber nie in die Tat umgesetzt.