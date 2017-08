Tonnen für Bioabfall, Papier und Kunststoff - doch was wird davon am Ende recycelt?

Tonnen für Bioabfall, Papier und Kunststoff - doch was wird davon am Ende recycelt? Bildrechte: IMAGO

Faktencheck Wird Recycling-Müll verbrannt?

Wir Deutschen sind eifrige Müllsortierer. Seit dieser Woche müssen auch Gewerbetreibende ihren Abfall strenger trennen. So werden auf Baustellen bis zu zehn verschiedene Müllcontainer fällig. Doch wird am Ende auch recycelt, was wir trennen? Oliver Klaus von der Handwerkskammer Leipzig hat daran Zweifel. Er glaubt, dass man sich die Trennung sparen könne, weil am Ende doch alles wieder in einem Container landet und der Müll verbrannt wird. Doch ist das wirklich so?

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL