Das Farbfernsehen in Deutschland feiert Jubiläum. Vor 50 Jahren sind offiziell die ersten bunten Bilder über den Bildschirm geflimmert, später als in den USA und mit einer Panne zum Auftakt. Keine bedeutende Panne, aber der "Wow-Effekt" war wohl dahin. Als der damalige Vizekanzler Willy Brandt auf der Funkausstellung IFA in Berlin 1967 um 10:57 Uhr vor laufender Kamera den Startknopf drückte, da war das Bild bereits seit einigen Sekunden bunt.

Zum Auftakt Panne

Der Sozialdemokrat hatte so oft seine Hand der Attrappe genähert, dass ein nervöser Techniker zu früh von schwarz-weiß auf Farbe umgestellt hatte.

Mit einem symbolischen Knopfdruck startet Willy Brandt auf der 25. Deutschen Funkausstellung das Farbfernsehen. Da lief es bereits seit einigen Sekunden. Bildrechte: dpa "Ein Moment der Technikgeschichte", wie ein damaliger Fernsehtechniker sagte.



Und tatsächlich befindet sich der Schalter heute im Rundfunkmuseum Fürth, für andere Beteiligte wohl eher ein Fauxpas bei glücklicherweise wenigen Zuschauern. Schließlich kosteten die Geräte damals so viel wie ein halber VW-Käfer und so saßen nur einige Tausend Menschen vor den Röhren.

Filme der ersten Stunde * "Cartouche, der Bandit" mit Jean-Paul Belmondo und Claudia Cardinale

* "Der Goldene Schuß" Spielshow des ZDF mit Vico Torriani

* "Was bin ich?" Berufsrateshow mit Robert Lembke

* "Das aktuelle Sportstudio"

* "Vergißmeinnicht", die Show mit dem Moderator Peter Frankenfeld

* US-Serien wie "Bonanza", "Flipper" und "Bezaubernde Jeannie"

USA weit voraus

Dabei ist Farbfernsehen in den USA zu diesem Zeitpunkt schon fast ein alter Hut. Dort war die entsprechende Technologie bereits seit mehr als einem Jahrzehnt auf dem Markt.

Einer der ersten handelsüblichen Farbfernseh-Geräte der DDR. Bildrechte: dpa Sie basierte auf NTSC-Farbcodierung, die als nicht farbstabil galt. In Europa setzten die Entwickler auf andere Techniken. In Deutschland wurde das Phase-Alternation-Line-System (PAL) ausgetüftelt bei dem Unternehmen Telefunken, das weltweit viele Länder überzeugte.



In Frankreich wurde 1957 das System Secam entwickelt, verwendet auch in den ehemaligen Kolonien und in der DDR, wo das Farbfernsehen 1969 eingeführt wurde.

Tagesschau bis 1970 in schwarz-weiß

Nach dem späten Start war das Fernsehen nicht gleich voller Farbfilme. Anfangs hatten sich ARD und ZDF darauf verständigt, nur vier Stunden die Woche Farbsendungen anzubieten. Erst allmählich verschob sich die Gewichtung.

Wurden im ZDF beispielsweise zwischen dem Farbfernseh-Start im August und Jahresende 6.195 Minuten Farbfilm gezeigt, waren es ein Jahr mit einem Anteil von 17 Prozent sieben Prozentpunkte mehr. 1970 war dann mehr als die Hälfte des Programms in Farbe und erst 20 Prozent der Haushalte hatte einen Farbfernseher. Die "heute"-Sendung und die "Tagesschau" blieben gar bis 1970 schwarz-weiß.

Technik profitiert vom Sport

Das änderte sich als die Olympischen Sommerspiele 1972 in München und die Fußballweltmeisterschaft 1974 anstanden. Ereignisse wie diese kurbelten nicht nur den Verkauf an, sie stießen in den vergangenen Jahren wiederholt technische Neuerungen an.

Inzwischen wurden die Röhrenfernseher von Flachbildschirmen und Programmen in HD-Qualität abgelöst. Mittlerweile ist bereits Ultra-HD mit gestochen scharfen Bild auf dem Markt, außerdem haben die Geräte Internet.

Von analog zu digital zum Streamingdienst

Nicht nur die Technik änderte sich, auch das Senderangebot wandelte sich im vergangenen halben Jahrhundert. Zu den öffentlich-rechtlichen Sendern kamen die privaten Anbieter hinzu. In den 90er-Jahren ging dann mit "Premiere" der erste Bezahlsender an den Start.

Und trotz Smartphone-Hype und Tablets wurden allein 2016 rund 6,9 Millionen Geräte verkauft. Die Sehdauer stieg seit dem Jahr 2.000 von 190 auf 223 Minuten pro Tag.

Obwohl Streamingdienste wie "Netflix", "Maxdome" oder "Amazon" immer beliebter werden, so ist der Anteil derjenigen, die ausschließlich traditionell fernsehen, in den Jahren 2015 und 2016 wieder leicht gestiegen. Der Fernseher ist also nach wie vor nicht aus den Haushalten wegzudenken.