Fipronil-Skandal Zwei Festnahmen in den Niederlanden

Die Ermittler hatten am Donnerstag in den Niederlanden und in Belgien mehrere Wohnungen und Büros durchsucht, darunter auch die Wohnungen der beiden festgenommenen Männer. Im Fokus der Ermittlungen stehen zudem Zulieferer, die in den Skandal verwickelt sein sollen. Die Fahnder beschlagnahmten nach eigenen Angaben Bankunterlagen und Computer.