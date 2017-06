Fragen und Antworten Wie sicher sind Hochhäuser in Deutschland?

Hauptinhalt

Der Brand in einem Londoner Hochhaus hat für Entsetzen gesorgt - und wirft Fragen zur Brandsicherheit auch in Deutschland auf. Was macht Brände in Gebäuden mit mehr als 22 Stockwerken so gefährlich und wie sicher sind Hochhäuser in Deutschland?