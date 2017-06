Auch wenn die Handkreisel in manchen Klassenzimmern bereits überhandnehmen, kann Frank Haubitz grundsätzlich nichts Schlechtes daran finden. Er ist Vorsitzender des Philologenverbands in Sachsen und Schulleiter eines Dresdener Gymnasiums. Wenn man ein bisschen aufpasse und die Schüler den Fidget Spinner in der Pause nutzen würden, dann sei das auf jeden Fall besser, als wenn sie mit dem Handy spielen würden.

Die "Fidget Spinner" gibt es in unterschiedlichen Größen und Farben. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Haubitz kann sich auch vorstellen, den Fidget Spinner in den Unterricht einzubauen. Besonders die Fünftklässler brauchen Erholungsphasen, sagt er: "Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man dann sagt, wir schaffen mal alle so einen Spinner an. Dann wird ein paar Minuten mit dem Gerät gespielt und alle sind wieder konzentriert. Dann wäre es eine gute Sache."



Ursprünglich wurde der Kreisel zu therapeutischen Zwecken erfunden, sollte vor allem den typischen "Zappelphilipp" beruhigen. Die Nachfrage von MDR AKTUELL bei mehreren ADHS-Therapeuten und Psychologen in Sachsen ergab, dass dort noch nicht so viele Erfahrungen mit dem Spielzeug gemacht wurden. Manche bevorzugen anderes Logikspielzeug, bunt leuchtende Fidget Spinner könnten zu sehr ablenken.