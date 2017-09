Der Fußball-Weltverband FIFA hat eine Untersuchung gegen den Deutschen Fußballbund (DFB) eingeleitet. Laut FIFA sollen dabei unterschiedliche Vorfälle untersucht werden. Auch gegen den tschechischen Fußball-Verband werde ermittelt, da der Gastgeber für die Sicherheit der Zuschauer zuständig ist.

"Fußballstörer" gesucht

Einige der "Fußballstörer" sollen aus Dresden angereist sein. Bildrechte: dpa Die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) in Duisburg hat zudem eine Aufklärung durch das Bundeskriminalamt angeregt. Leiter Jürgen Lankes sagte, man habe beim BKA und bei Nordrhein-Westfalens Generalstaatsanwaltschaft angeregt, die Einleitung von Ermittlungen "gegen bislang unbekannte deutsche Fußballstörer" zu püfen.



Aus Deutschland angereiste Stadionbesucher in Prag hatten am 1. September beim WM-Qualifikationsspiel Deutschland-Tschechien eine Schweigeminute für zwei gestorbene tschechische Fußballfunktionäre gestört, Pyrotechnik gezündet und "Sieg"-Rufe nach dem deutschen Treffer zum 2:1-Endstand des Spiels mit "Heil"-Rufen beantwortet.

DFB wies Verantwortung zurück - Problem in Tschechien

Nationaltrainer Joachim Löw und mehrere Spieler hatten das Verhalten der "Chaoten" nach dem Spiel scharf verurteilt und den obligatorischen Gang in die deutsche Fankurve unterlassen. DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte sich für stärkere Kontrollen bei der Ticketvergabe in Europa ausgesprochen, eine direkte Verantwortung des DFB aber zurückgewiesen: "Die Probleme sind durch den völlig freien Verkauf in Tschechien entstanden", sagte Grindel am Montag.

Nationaltrainer Joachim Löw war wenig erbaut von solcher "Unterstützung". Bildrechte: IMAGO Dem DFB droht nun jedoch eine Geldstrafe, im schlimmsten Fall auch ein Ausschluss deutscher Fans von Länderspielen. Laut ZIS könnte es daneben auch Meldeauflagen und Ausreiseverbote für bekannte Störer und bundesweite Stadionverbote durch den DFB geben.



Nach Angaben einer deutschen Polizeidelegation in Prag hat diese dort rund 300 Personen ausgemacht, die der "gewaltbereiten deutschen Störer-Szene" zugerechnet würden. Auch tschechische Ermittlungsbehörden prüfen demnach eine strafrechtliche Verfolgung identifizierter Personen.



Die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) beobachtet bundesweit Fußball-Gewalttäter und Hooligans. Sie hat ihren Sitz in Duisburg, weshalb die Zuständigkeit für Ermittlungen gegen unbekannte Straftäter im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen im Ausland bei der Generalstaatsanwaltschaft des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf liegt.