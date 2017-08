Im Skandal um belastete Eier haben offenbar auch Betriebe in Deutschland das Insektizid Fipronil als Desinfektionsmittel verwendet. In Niedersachsen wurden nach Angaben des Landesagrarministeriums vier Betriebe vorerst gesperrt.

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hatte am Donnerstag erklärt, die belasteten Eier seien von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen aus in andere Bundesländer geliefert worden. Derzeit werden aus zwölf Bundesländern, darunter auch aus Sachsen und Thüringen, Funde gemeldet .

Die Supermarktkette Aldi kündigte am Freitag an, sämtliche Eier aus dem Verkauf zu nehmen. Gleichzeitig betonte das Unternehmen, dies sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. Eier kämen erstr wieder in die Läden, wenn sie negativ auf Fipronil getestet worden seien.

Allein aus einem niederländischen Betrieb wurde rund eine Million Eier zerstört. Bildrechte: dpa

Ursprünglich wurde die Belastung der Eier in Belgien und später in den Niederlanden entdeckt. Von dort aus wurden auch Eier nach Deutschland geliefert. In den Niederlanden sind noch immer 138 Betriebe gesperrt. Handelsketten in Deutschland wie Rewe und Lidl nahmen daraufhin aus den Niederlanden stammende Eier aus den Regalen.