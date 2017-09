Während in der Karibik bereits die Aufräumarbeiten anlaufen, bereitet sich Florida im Südosten der USA auf ein Eintreffen des Tropensturms "Irma" vor. Es gilt als zunehmend wahrscheinlich, dass er am Samstag auf die Küste von Florida treffen wird. Die Vorhersagen der Meteorologen schwanken zwar. Nach den letzten allerdings könnte auch die Millionenstadt Miami erfasst werden.

Verwüstungen auf der Karibik-Insel Saint Martin Bildrechte: imago/E-PRESS PHOTO.com

Gouverneur Rick Scott rief die Einwohner des gesamten US-Bundesstaats zu äußerster Vorsicht auf. Der Sturm könne in vielen Teilen von Florida lebensgefährlich werden. Vor der Südspitze Floridas, etwa auf der Inselkette der Florida Keys, wurden Evakuierungen angeordnet und schon weitgehend abgeschlossen. Jeder müsse sich darauf vorbereiten, sein Zuhause zu verlassen, sagte Scott.



US-Fluggesellschaften versuchen vor dem Eintreffen des Hurrikans so viele Kunden wie möglich aus dem Gefahrengebiet auszufliegen. American Airlines bietet nach Angaben vom Donnerstag 16 zusätzliche Flüge ab Miami an. Delta Air Lines stellt mehr und größere Flugzeuge bereit, um die Zahl der verfügbaren Plätze um 2.000 zu erhöhen. United Airlines nahm sechs zusätzliche Flüge in seinen Plan auf. Alle drei Airlines wollen bis Freitagabend ihren Flugbetrieb in Florida aber weitgehend einstellen. In Key West haben die US-Behörden vor allem Touristen aufgefordert, das Gebiet zu verlassen.