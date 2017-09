Wirbelsturm über Florida "Irma" verliert an Kraft

Hurrikan "Irma" hält die USA weiter in Atem: Zwar hat er an Kraft verloren, bleibt aber gefährlich mit Spitzengeschwindigkeiten von 229 Stundenkilometern und heftigen Regenfällen. Rund drei Millionen Haushalte in Florida sind ohne Strom. Präsident Donald Trump rief den Notstand aus.