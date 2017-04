Seit 25 Jahren behandelt Ärztin Heike Mittelstedt hier Straftäter, die wegen einer Alkohol- oder Drogensucht therapiert werden und denen vor Gericht eine Aussicht auf Erfolg bescheinigt wurde. Die Voraussetzung in Bernburg untergebracht zu werden, bestünden darin, dass die Patienten im Zusammenhang mit der Suchterkrankung Straftaten begangen hätten, so Mittelstedt.

Richtige Ausbrüche aus den gesicherten Gebäuden der forensischen Psychatrie in Bernburg sind selten. Bildrechte: MDR/Astrid Wulf

Anders als Suchtkranke in Bernburg, werden in Uchtspringe, der anderen Maßregelvollzugs-Einrichtung in Sachsen-Anhalt, hauptsächlich psychisch kranke Straftäter untergebracht. Sie waren nicht oder sind nur eingeschränkt schuldfähig. Beide Einrichtungen stehen vor dem Balanceakt die Öffentlichkeit zu schützen, aber auch die Patienten auf ein eigenständiges Leben vorzubereiten.



Dafür gibt es sechs Lockerungsstufen, angefangen beim Ausgang mit einem Mitarbeiter bis hin zum unbeaufsichtigten Probewohnen zum Schluss. Wenn jemand die Ausgangsregeln in Bernburg verletzt, schießt der ärztlichen Direktorin Mittelstedt auch heute noch das Adrenalin ins Blut. Auch wenn es oft keine lange geplante Flucht sei.



Manchmal reiche schon ein Anruf von der Freundin, die sagt, sie habe jetzt einen anderen. Oder abgesagte Besuche oder wenn der Kontakt zum Kind verwehrt werde.