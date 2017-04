Fragen und Antworten Aus dem Jet geflogen – Kann das jedem passieren?

Bei Ferienflügen gibt es relativ wenige Passagiere, die nicht am Flughafen erscheinen, wie der Sprecher von TUI Fly, Jan Hillrichs, sagt. "Die Urlauber kommen in der Regel." Daher würden die Maschinen normalerweise auch nicht überbucht. Sollte das doch einmal passieren, so erkenne dies das Computersystem bereits Tage vor dem Abflug. Den letzten Kunden werde dann rechtzeitig eine Alternative angeboten. Hillrichs versichert: "So etwas wie bei United kann bei uns nicht vorkommen."