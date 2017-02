Berlin, Hamburg, Stuttgart Warnstreiks beeinträchtigen Flugverkehr

Warnstreiks vom Bodenpersonal an den Flughäfen in Berlin, Hamburg und Stuttgart haben zu Einschränkungen im Flugverkehr geführt. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte, werden zwischen 5.00 Uhr und 11.00 Uhr in Tegel und Schönefeld kaum Flugzeuge abgefertigt. Rund 550 der Beschäftigten seien dem Aufruf zum Warnstreik gefolgt.