Zwei Tage nach dem Absturz einer russischen Militärmaschine über dem Schwarzen Meer haben Suchmannschaften offenbar den Hauptflugschreiber gefunden. Wie die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium am Dienstag mitteilte, wurde die Blackbox in der Nacht zum Dienstag in 17 Metern Tiefe nahe der Flugkabine geortet und geborgen. Sie werde zur Auswertung in die Hauptstadt Moskau gebracht. Nach Angaben der Agentur Interfax wurde auch ein zweiter Flugschreiber gefunden, aber noch nicht geborgen. Von der Auswertung der beiden Geräte erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf die genaue Absturzursache.

Pilotenfehler oder technisches Problem

Weltberühmter Arneechors an Bord