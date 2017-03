Am Boden gibt es im Moment noch ein Problem mit dem Fahrwerk. Am Abend soll das Flugzeug aus dem Hangar geschleppt werden. Die Mechaniker stehen somit unter Zeitdruck, den Fehler zu finden und zu reparieren. Sicherheit ist das höchste Gebot der Luftfahrtbranche. Aber optimale Wartung geht weit darüber hinaus. Viele Teile werden schon getauscht, lange bevor sie kaputt gehen, erklärt AMTES-Verkaufsleiter Stefan Schreiber. Wenn ein Bauteil an einem Flughafen ausfalle, an dem kein Ersatz zur Verfügung steht, dann muss das Flugzeug dort oft tagelang am Boden stehen. "Das kostet alles sehr viel Geld. Das mag zwar luftrechtlich sicher sein, aber das Flugzeug verdient in dieser Zeit kein Geld", so Tittel.