Dauerregen Ortsdurchfahrt gesperrt, Stromversorgung gekappt

Im Harz in Sachsen-Anhalt sind die Feuerwehren wegen des anhaltenden Regens weiter im Dauereinsatz. Eine Sprecherin der Leitstelle sagte am Mittwochmorgen dem MDR, die Lage habe sich noch nicht entspannt. Allerdings seien die Pegel in den letzten Stunden nicht weiter angestiegen. Für den Bode-Zufluss Holtemme gilt nach wie vor die höchste Alarmstufe 4. Im Blankenburger Ortsteil Derenburg ist das Technische Hilfswerk im Einsatz. Dort musste die Ortsdurchfahrt wegen Überschwemmung gesperrt werden. In Veltensmühle bei Halberstadt wurde die Stromversorgung für einige Häuser aus Sicherheitsgründen unterbrochen.

Im Kyffhäuserkreis in Thüringen gab es in der Nacht zum Mittwoch eine kritische Situation in Göllingen. Dort musste der Damm an der Wipper gesichert werden. Nach Angaben des MDR-Wetterstudios fielen allein in Artern im Kyffhäuserkreis in den vergangenen 36 Stunden 111 Liter Regen. Normal wären im Monat 50 Liter.



In Suhl trat die Hasel über die Ufer. Zeitweise drohte ein Sammelbecken einer Mülldeponie überzulaufen. In Hildburghausen wurden Straßen überflutet, Keller liefen voller Wasser.



Wie eine Sprecherin der Landeseinsatzzentrale dem MDR sagte, hat sich die Lage insgesamt aber entspannt. Es gebe kaum noch Einsätze der Feuerwehren. Es seien aber noch einige Straßen gesperrt. Aus der Rettungsleitstelle Suhl hieß es, die meisten Flusspegel seien gesunken.



Allerdings setzte am Morgen erneut Dauerregen ein, der voraussichtlich bis Mittag anhalten soll.