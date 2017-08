Frankfurt steht am Wochenende die größte Evakuierung der deutschen Nachkriegsgeschichte bevor. Grund ist ein tonnenschwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, der bei Bauarbeiten im Frankfurter Westend gefunden wurde. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, soll die Räumung des Blindgängers am Sonntag am frühen Morgen beginnen.