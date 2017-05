Das Schönheitsideal der Mode- und Werbeindustrie hat oft verheerende Gesundheitsfolgen. Bildrechte: dpa

In einem weiteren Schritt müssen ab Oktober nachbearbeitete Fotos gekennzeichnet werden. In Werbung, Medien und im Internet soll dann der Hinweis "retuschiert" für Transparenz sorgen. Bei Verstößen drohen in diesem Fall Geldstrafen von bis zu 37.500 Euro.



Das Gesundheitsministerium begründete das bereits Anfang 2016 verabschiedete Gesetz mit der Vorbeugung von Essstörungen. Ein "unerreichbares Schönheitsideal" treibe besonders junge Frauen und junge Models in die Magersucht. Insgesamt leiden in Frankreich rund 600.000 junge Menschen an Essstörungen. Bei den 15- bis 24-Jährigen ist die Krankheit die zweithäufigste Todesursache nach Straßenunfällen.