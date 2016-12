Bekannt wurde sie vor allem in Filmen des französischen Filmkomikers Louis de Funès, in denen sie meist seine Ehefrau spielte. Beide standen unter anderem für "Brust oder Keule", "Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe" oder "Louis und seine verrückten Politessen" vor der Kamera. Mit ihrer vornehmen Zurückhaltung bildete sie das Gegenstück zum stets cholerischen de Funès.

"Louis de Funès hat mich umgebracht", hatte sie im Jahr 2000 erklärt, da sie nach dem Tod des Schauspielers eine lange berufliche Durststrecke durchlebt hatte. Sie schaffte es aber, am Theater an ihre Erfolge anzuknüpfen und feierte Ende der 2000er-Jahre vor allem mit Fernsehserien neue Erfolge. Für ihre Nebenrolle in dem Film "Lulu femme nue" ("Treibsand") wurde sie im Jahr 2015 für den französischen Filmpreis César nominiert - mit 88 Jahren.