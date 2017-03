Viele Zäune und Türen haben sich hinter dem Besucher geschlossen, bis er in dem kleinen Vorraum zu zwei Schlafzimmern steht. Die Fenster der Zellen sind vergittert, ansonsten erinnert die Einrichtung an eine karge Jugendherberge. Die zwei Insassinnen im Einheitslook: graue Trainingshose, schwarzer Strickpullover. Dass die beiden jetzt dort sind, finden sie gut. Nicole: "Weil ich wieder normal werde. Ich habe draußen ein Kind. Da wäre alles sicher noch schlimmer geworden." Die andere, Diana, sieht das genauso: "Also, es hat mich gebremst. Deshalb ist es wichtig, mal wieder klar zu sehen."

Beiden Frauen sitzen wegen schweren Diebstahls ein. Sie haben Fahrräder, Kupfer, irgendetwas gestohlen und verkauft, um letztlich alles in die Währung einzutauschen, die sie interessiert hat: Crystal Meth. Ein Werdegang, der beinahe typisch ist für Frauen, die hinter Gittern landen. Über 50 Prozent, in Chemnitz sogar etwa 80 Prozent der Inhaftierten, sitzen aufgrund von Drogendelikten oder Beschaffungskriminalität.

Die Kriminologie kennt dieses Phänomen auch: Straffällige Frauen hatten häufig gewalttätige Väter und Partner. Dazu kommt die Tendenz, Probleme resignativ mit Alkohol und Drogen beispielsweise zu verarbeiten, was mitunter dann in den Knast führt.

Als Kind kannte sie nicht mal einen Sportverein. Jetzt versucht sie, jeden Tag neue Gewerkschaftsmitstreiterinnen zu gewinnen und schreibt abends Briefe an Gleichgesinnte in anderen Gefängnissen. Das Draußen spielt keine so große Rolle. Wenn sie keinen Therapieplatz bekommt, bleibt sie bis 2021 in der JVA Chemnitz.