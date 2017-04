Haushalt und Pflege Hausarbeit meist immer noch Frauensache

Hauptinhalt

Männer und Frauen arbeiten zwar so gut wie gleich viel. Doch der Anteil unbezahlter Tätigkeiten ist bei Frauen deutlich höher - sie leisten also zu Hause und in der Familie mehr. Das hat jetzt eine Studie bestätigt, über die die Funke-Mediengruppe berichtet.