"Wir sind eine Vereinigung wahrheitsliebender, ehrenhafter Männer", so steht es in der Satzung der Loge, um die es im Urteil des Bundesfinanzhofs (V R 52/15) geht. Das klingt gut. Aber der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden: Wer nur Männer aufnimmt, wahrheitsliebend oder nicht, der kann nicht von der Körperschaftssteuer befreit werden."

Der Knackpunkt bei der Entscheidung: Die Steuerbefreiung gibt es in der Regel nur, wenn der Verein der Allgemeinheit dient und zwar mit der Förderung von Kunst, Bildung, Sport und so weiter. Und die Allgemeinheit sind alle - nicht nur der männliche, weibliche oder sonst ein Teil. Dem Bundesfinanzhof geht es dabei eben nicht nur um Freimauererlogen.

In einer Pressemitteilung dazu heißt es: "Das Urteil könnte sich auch auf Vereine auswirken, die die Gemeinnützigkeit in Anspruch nehmen, aber wie Schützenbruderschaften, Männergesangsvereine oder Frauenchöre Männer oder Frauen ohne sachlichen Grund von der Mitgliedschaft ausschließen."

Die Allgemeine Deutsche Burschenschaft wurde 2016 in Jena gegründet. Bildrechte: dpa

Aber neben den Sängern und Schützen können sich viele schon mal Gedanken machen, darunter Studentenvereinigungen und Burschenschaften. Auch das sind klassische Männerbünde.



Dazu sagt Friedrich Vogelbusch: "Ich befürchte, dass wir an der Stelle erhebliche Schwierigkeiten haben werden. Diese Studentenverbindungen, Burschenschaften, Jagdbruderschaften, und was es noch gibt, haben eine große Tradition. Nur die können auch die Freimaurer anführen."



Tradition ist eben kein sachlicher Grund im Sinne des Bundesfinanzhofs. Eine Ausnahme bilden allerdings die Ordensgemeinschaften. Im Steuerrecht gehören die nämlich in eine andere Schublade. Da geht es nicht um die Allgemeinheit, sondern um kirchliche Zwecke.



Und da sind Einschränkungen erlaubt. Das hat der Bundesfinanzhof in seinem Urteil bestätigt.