Nach dem Massaker in Las Vegas suchen die Ermittler noch immer nach einem Motiv des Todesschützen. Seine von den Philippinen zurückgekehrte Freundin konnte keinen Aufschluss darüber geben. Nach ihrer Befragung durch die US-Bundespolizei FBI ließ Marilou Danley über ihren Anwalt erklären, sie habe nichts von den Plänen ihres Lebensgefährten gewusst.



Danley war am Dienstagabend von einem Urlaub in ihrer philippinischen Heimat zurückgekehrt und von FBI-Beamten am Flughafen in Empfang genommen worden. Die Ermittler hatten sich von der 62-jährigen Australierin Einblicke in die möglichen Motive des 64-jährigen Stephen Paddock erhofft, der am Sonntagabend von seinem Hotelzimmer aus 58 Besucher eines Country-Festivals erschossen hatte. Nach neuen Angaben der Polizei wurden 489 weitere verletzt.

Freundin: Paddock "freundlich und liebevoll"

Danley erklärte nach ihrer Befragung durch das FBI, nichts von den Anschlagsplänen ihres Lebensgefährten gewusst zu haben: "Er hat nie etwas zu mir gesagt oder etwas getan, das ich als Warnung hätte verstehen können, dass so etwas Schreckliches passieren würde". Sie habe Paddock als "freundlichen, liebevollen, stillen Mann" gekannt. Sie habe ihn geliebt und auf eine "ruhige gemeinsame Zukunft" mit ihm gehofft.



Vor zwei Wochen habe Paddock ihr dann ein Flugticket gebucht, um ihre Familie in den Philippinen besuchen zu können, berichtete Danley. Als Paddock ihr während des Aufenthalts Geld für den Kauf eines Hauses überwiesen habe, habe sie zunächst befürchtet, dass er sich von ihr trennen wolle. "Es ist mir nie in den Sinn gekommen, dass er in irgendeiner Weise Gewalt gegen irgendjemanden plante", fügte Danley hinzu.

Bislang keine Hinweise auf Komplizen

Die Australierin war laut Medienberichten vor 20 Jahren in die USA ausgewandert. Paddock lernte sie demnach vor einigen Jahren in einem Casino in Reno im Bundesstaat Nevada kennen, wo sie als Hostess arbeitete. Der spätere Massenmörder war ein leidenschaftlicher Spieler und besuchte häufig Casinos.



Sheriff Joseph Lombardo sagte, angesichts der umfangreichen Vorbereitungen des Täters, der an verschiedenen Orten insgesamt 47 Schusswaffen gehortet hatte, sei klar, dass dieser den Angriff gründlich geplant - und möglicherweise auch Unterstützung durch einen Komplizen hatte. Bislang habe die Polizei aber noch keinen Verdächtigen identifiziert. Auch Danley wird von der Polizei nicht als Verdächtige, sondern lediglich als "Person von Interesse" eingestuft.

Trump: USA ist eine Nation in Trauer