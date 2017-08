Bei einem schweren Bergunfall in Österreich sind wahrscheinlich fünf Deutsche ums Leben gekommen. Davon geht die Bezirkshauptmannschaft Zell am See aus. Ein weiterer wurde schwer verletzt.

Bergsteiger reißt Seilschaft mit

Demnach waren sechs Bergsteiger als Seilschaft in einem Gletscherbereich nahe der Ortschaft Krimml im Bundesland Salzburg unterwegs. Unterhalb der Mannlkarscharte am Berg Gabler war einer aus der Seilschaft ausgerutscht und hatte die anderen mitgerissen.



Die Gruppe sei 200 Meter über Eis und Geröll abgestürzt. Nur ein Bergsteiger überlebt den Absturz über den etwa 40 Grad steilen Hang. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Eine wenige dutzend Meter hinter den Verunglückten gehende Gruppe von Bergsteigern hatte den Unfall beobachtet.



Eindeutig identifiziert wurde nach dem Unfall nach Angaben der Bezirkshauptmannschaft zunächst nur einer der Bergsteiger. Es handle sich um einen 34-jährigen Deutschen aus Bayern. Das Unglück ist das bislang folgenschwerste in diesem Jahr in den österreichischen Alpen.

Zwei Tote auch in Italien

Bei einem weiteren Bergunfall in den italienischen Südalpen starben mindestens zwei Mitglieder einer Seilschaft. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, waren die Alpinisten am Berg Presanella auf einem Gletscher unterwegs.



Auf einer Höhe von etwa 3.200 Meter in der norditalienischen Provinz Trentino rutschten zwei von ihnen ab und rissen die übrigen der Gruppe in die Tiefe. Neben den beiden Toten gab es Ansa zufolge sieben Verletzte, unter ihnen ein 14-jähriger Junge.

Frau stürzt im Oberallgäu in den Tod