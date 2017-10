Teure Wechsel Sind Ganzjahresreifen eine Alternative?

Noch ist es relativ ruhig in den Autowerkstätten, zumindest was den Wechsel auf Winterreifen angeht. Doch schon bald können sich die Temperaturen in der Nacht dem Gefrierpunkt nähern und dann sollten Autofahrer wechseln. Außer jene natürlich, die einen Ganzjahresreifen fahren.

Für Jens Steinhardt ist der Reifen mit das Wichtigste am Auto. Seine Kunden beim LS Autoservice in Leipzig fragen immer wieder mal nach Ganzjahresreifen. Interessant sind die aber nur für wenige. "Sinn macht es bei Klein- und Mittelklassewagen, die nur in der Stadt fahren. Kurze Wege, keine Autobahnfahrten, nicht ins Gebirge. Da kann man Allwetterreifen oder Ganzjahresreifen fahren. Weil die Beanspruchung an den Reifen eben nicht so hoch ist."