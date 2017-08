Durch Personalengpässe müssten die Hebammen dann noch oft für Kolleginnen einspringen. Zunehmend führt der Mangel an Personal dann auch zur Schließung von Geburtsstationen, zeigt eine Analyse des Deutschen Hebammenverbandes. In den letzten zwei Jahren wurden in Sachsen vier Geburtsstationen dauerhaft geschlossen, in Thüringen eine. In Sachsen-Anhalt sind die Schließungen schon länger her. Seit 2008 gibt es hier vier Kreißsäle weniger. Neben Hebammen- und Ärztemangel sind auch zu wenige Geburten oder finanzielle Gründe ausschlaggebend. Die Folge für Schwangere – ihre Wege in die Klinik werden länger.