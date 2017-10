Cybersicherheit Immer mehr Menschen von Internetkriminalität betroffen

Vor ein paar Wochen sorgten WLAN-Netzwerke für Verunsicherung: In den sonst so sicher geltenden WPA2-Verbindungen klafften etliche Lücken. Gruselig, aber nur eine von vielen Gefahren, die im Internet lauern. Laut sächsischem Innenministerium greift Cyberkriminalität weiter um sich. So schützen Sie sich weiterhin selbst, ohne gleich ein Informatikstudium anfangen zu müssen.

von Christine Reißing, MDR AKTUELL